Piazza Armerina – Previsioni meteo: freddo in arrivo con gelate notturne

freddo in arrivo a piazza armerina: attese gelate notturne

la settimana inizia con un significativo calo delle temperature

Le previsioni meteo per Piazza Armerina annunciano un inizio di settimana che vedrà un notevole calo delle temperature, causato da un’ondata di aria fredda in arrivo dai Balcani. Il fenomeno interesserà solo marginalmente la nostra isola, ma sarà sufficiente a portare un deciso abbassamento dei termometri.

Nonostante il sole che predomina e qualche nube passeggera, i residenti di Piazza Armerina dovranno prepararsi a un netto calo termico, sia nelle temperature diurne che notturne. I valori massimi non supereranno gli +11°C, mentre i minimi scenderanno a +0°C, con la possibilità di toccare punte anche inferiori allo zero durante la notte.

Le gelate notturne saranno un fenomeno da monitorare attentamente, soprattutto per i settori agricoli e per chi viaggia, data la possibilità di trovare tratti stradali ghiacciati al mattino. In particolare, nelle zone periferiche, le temperature minime potrebbero attestarsi anche intorno ai -4°C / -5°C, rendendo necessarie precauzioni aggiuntive.

Per il momento, le precipitazioni non sono previste, il che potrebbe rappresentare una piccola consolazione per chi deve affrontare il freddo pungente di questi giorni.

Gli abitanti di Piazza Armerina sono quindi avvisati: è il momento di tirar fuori cappotti più pesanti, sciarpe e guanti, e prepararsi a un’inizio di settimana invernale, in attesa che le temperature tornino a salire.

David Cartarrasa per StartNews