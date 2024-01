L’agricoltura siciliana in prima linea: la protesta degli agricoltori e allevatori a Enna

La provincia di Enna diventa il simbolo della lotta per la salvaguardia dell’agricoltura siciliana, con un presidio di agricoltori ed allevatori che continua a tempo indeterminato. La decisione, presa durante un’assemblea, rafforza una protesta iniziata sabato scorso, diventando parte di un movimento più ampio che coinvolge tutta l’isola e l’Italia.

Questi professionisti del settore agricolo, distaccandosi dalle influenze politiche e dalle associazioni professionali, si battono contro le forze che minacciano la qualità della zootecnia e dell’agricoltura siciliana. La loro protesta mira a contrastare l’influenza delle multinazionali e delle lobby che promuovono pratiche come l’installazione di pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli, a discapito della coltivazione.

L’importanza dell’agricoltura in Sicilia è evidente in questa lotta per la tutela di una tradizione agricola di qualità. Gli agricoltori e gli allevatori si stanno impegnando per ottenere risposte concrete, sottolineando il ruolo vitale che il settore agricolo riveste non solo per l’economia regionale ma anche per la conservazione di un patrimonio culturale e ambientale insostituibile.