Inaugurazione dei nuovi locali della farmacia ospedaliera a Enna

L’ospedale Umberto I di Enna ha inaugurato oggi, lunedì 29 gennaio 2024, i nuovi locali della sua Farmacia Ospedaliera. La dottoressa Maria Ruscica, responsabile della Farmacia Ospedaliera, ha guidato la cerimonia di inaugurazione insieme a figure di spicco come il Commissario Straordinario Francesco Iudica e il Direttore Sanitario Emanuele Cassarà. I locali, situati nell’area della galleria vetrata al pianterreno, offrono spazi più ampi e funzionali.

Il Commissario Straordinario Iudica ha elogiato il lavoro e la dedizione del team medico e degli operatori, sottolineando la passione e l’impegno dimostrati nel corso degli ultimi cinque anni. La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare il futuro Direttore della UOC Ginecologia e Ostetricia, il prof. Elio Pecorino, che sostituirà Lucia Lo Presti, in procinto di andare in pensionamento. Pecorino, noto per aver eseguito il primo trapianto di utero in Italia, è stato accolto come una preziosa aggiunta al team, promettendo di portare avanti l’eccellenza della Ginecologia a Enna. La collaborazione con l’Università Kore è stata evidenziata come un fattore chiave per rafforzare i legami tra la sanità ennese e le istituzioni accademiche di rilievo nella regione.