Piazza Armerina – Intervista a Maurizio Barravecchia, coach della squadra di basket femminile Team 79

Il Team 79, che rappresenta la città di Piazza Armerina nel torneo di Serie C di pallacanestro femminile, ha recentemente celebrato un importante successo sul campo. La squadra, guidata dall’esperto coach Maurizio Barravecchia, ha dimostrato forza e coordinazione, superando l’Ad Maiora con il punteggio di 61 a 38. Questa vittoria non solo rafforza la posizione del team nel campionato, ma mette anche in luce l’efficace strategia e la dedizione delle giocatrici e dello staff tecnico. In questa intervista esclusiva, ci immergiamo nelle dinamiche di squadra e nelle tattiche di gioco con il coach Barravecchia, esplorando non solo il recente successo ma anche i piani futuri del Team 79

[D]: Buongiorno coach. Partendo dalla recente prestazione della squadra, quali sono stati gli elementi chiave che hanno influenzato positivamente il gioco nei primi due tempi?

[R]: Il nostro focus è stato principalmente su un’efficace esecuzione dei movimenti offensivi. Abbiamo lavorato sull’alternanza delle giocatrici in attacco, trovando le soluzioni offensive più adatte. Questo ha permesso di mandare con continuità le giocatrici a canestro.

[D]: Come ha inciso la strategia difensiva sul rendimento delle avversarie, in particolare sul loro gioco veloce e contropiede?

[R]: La nostra difesa attenta è stata cruciale. Abbiamo limitato la velocità delle giovani avversarie, impedendo loro di sviluppare efficacemente il loro contropiede.

[D]: Quali sono gli obiettivi a lungo termine per la squadra, soprattutto riguardo all’integrazione delle nuove leve?

[R]: Gli obiettivi rimangono quelli iniziali: sfruttare l’esperienza delle giocatrici più anziane per formare le nuove leve. Quest’anno le nate nel 2008 e 2009 stanno acquisendo esperienza, anche se giocano poco in Serie C, ma allenandosi con giocatrici più esperte. Dal prossimo anno sarà il turno delle nate nel 2010, che avranno la possibilità di integrarsi nella squadra.

[D]: Come state affrontando le sfide attuali del campionato, in particolare i prossimi incontri con Catania e Messina?

[R]: Quest’anno l’obiettivo è di fare un buon campionato. Abbiamo visto che tutte le squadre vogliono confrontarsi con noi. Stiamo puntando a ribaltare i risultati nel girone di ritorno, specialmente contro Catania e Messina. Le partite perse per pochi punti e negli ultimi momenti del gioco ci spingono a migliorare. Tuttavia, ci penalizza l’allenarci solo un’ora a settimana al Palaferraro, dove giochiamo le partite ufficiali, a causa delle differenti dimensioni e altezze del campo.

[D]: Ci sono giocatrici che si stanno distinguendo in questo periodo nonostante le difficoltà rappresentate da infortuni o influenze?

[R]: Diciamo che stiamo attraversando un periodo difficile, ma se devo nominare qualcuno, sicuramente il capitano Vanessa Furnari. Nonostante alcuni acciacchi, dimostra una resistenza instancabile.

[D]: Quali sono le vostre aspettative per il prossimo incontro contro il SALES di Catania?

[R]: Il prossimo incontro, l’11 febbraio a Catania contro il SALES, sarà sicuramente impegnativo. Le ragazze del Catania giocano con aggressività. Noi dovremo fare la nostra partita e puntiamo a vincere, anche di soli 3 punti.