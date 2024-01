La protesta degli agricoltori in Sicilia: una risposta alla politica agricola europea

A Enna e in altre località della Sicilia, gli agricoltori hanno organizzato sit-in davanti alle Prefetture. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di malcontento tra gli agricoltori italiani, in particolare quelli siciliani, riguardo alle politiche agricole nazionali ed europee.

Le cause della protesta: Secondo i manifestanti, le politiche dell’Unione Europea favoriscono le multinazionali a scapito dei piccoli imprenditori, commercianti e artigiani, portando alla chiusura di aziende e alla perdita di posti di lavoro. In Sicilia, le partite IVA agricole sono circa 120.000, un numero significativo che indica l’importanza del settore agricolo nell’economia locale.

Le preoccupazioni degli agricoltori: Tra le principali preoccupazioni espresse dai manifestanti ci sono la promozione di prodotti come la carne sintetica e le farine di grillo, che a loro avviso potrebbero danneggiare ulteriormente le aziende agricole italiane. Inoltre, c’è un’opposizione agli impianti fotovoltaici, visti come un ulteriore danno per l’agricoltura a causa dell’uso di terreni agricoli per la loro installazione, senza portare benefici tangibili al territorio.

Franco Calderone, identificato come leader dei manifestanti in Sicilia, ha espresso una forte critica verso queste politiche, sottolineando il loro impatto negativo sul mondo del lavoro e sulle imprese locali.

Queste proteste evidenziano una crescente tensione tra gli interessi degli agricoltori locali e le politiche agricole europee, sottolineando la necessità di un dialogo più efficace tra i produttori agricoli e i decisori politici per garantire che le politiche adottate siano più in linea con le esigenze e le realtà del settore agricolo siciliano.