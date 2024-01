Calascibetta ospita il confronto “Radici a metà”: trent’anni di immigrazione romena in Italia

n la conferenza “Radici a Metà”, dedicata a tre decadi di presenza romena in Italia. Il Teatro Contoli-Di Dio si prepara ad accogliere, il 24 gennaio 2024, personaggi illustri e cittadinanza per riflettere sull’integrazione e il contributo della comunità romena nel tessuto sociale italiano. La serata sarà inaugurata dalla Presidente FIDAPA, Prof.ssa Angela Riviera, e vedrà la partecipazione di Benedetto Coccia dell’Istituto di Studi Politici “S.Pio V”, Antonio Ricci del Centro Studi e Ricerche IDOS, e la giornalista Miruna Cajvaneanu, che condivideranno riflessioni e studi sull’argomento.

Ad arricchire l’evento ci sarà la musica dell’Orchestra di Flauti “Hugues Ensemble”, espressione della Rete Interprovinciale Musicainsieme, che offrirà un repertorio capace di unire le melodie della tradizione romena con quelle italiane. La conferenza si propone di essere un momento di ascolto e comprensione reciproca, ponendo le basi per un dialogo costruttivo sulla realtà dell’immigrazione e l’importanza della condivisione culturale. Un incontro da non perdere, che si concluderà con la distribuzione di un volume in omaggio a tutti i partecipanti, per continuare la riflessione anche oltre la serata.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero fornito sul manifesto. L’evento è una finestra aperta sul mondo, che testimonia come Calascibetta non sia solo un luogo geografico, ma un punto di incontro per storie, persone e culture che insieme tessono la trama di una società plurale e accogliente.