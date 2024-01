La Diocesi di Piazza Armerina offre 6 posti per un progetto di servizio civile.

La Diocesi di Piazza Armerina, in seguito alla pubblicazione del bando del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale il 22 dicembre 2023, offre 6 posti per un progetto di servizio civile della durata di 12 mesi. Questa opportunità fa parte di un’iniziativa più ampia che mira a selezionare 52.236 giovani per progetti di servizio civile in Italia e all’estero. La Caritas Italiana è titolare di 123 progetti in Italia e 13 progetti all’estero, con un totale di 1.057 posti in Italia e 58 all’estero.

Specificamente, i 6 posti disponibili nella Diocesi di Piazza Armerina sono situati presso la sede della Caritas diocesana della città, e sono parte del progetto “TUXTUTTI”. Questo progetto è dedicato all’assistenza di adulti in condizione di disagio, con una particolare attenzione a due posti riservati a ragazze/i in condizioni di fragilità economica.

Il sistema di selezione per i progetti Caritas Italiana prevede selezioni effettuate presso le singole Caritas diocesane per i progetti in Italia, e a Roma per i progetti all’estero. Per partecipare, le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) entro il 15 febbraio 2024 alle ore 14.00, e per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL è necessario possedere credenziali SPID di livello di sicurezza 2.