Enna – La dott.ssa Giulia Ceravolo, nominata dirigente della D.I.G.O.S.

La Questura di Enna ha recentemente annunciato una significativa promozione all’interno dei suoi ranghi. Dopo aver già assegnato la Dottoressa Elena Barreca alla guida della Squadra Mobile, la Questura vede un altro importante ruolo investigativo essere affidato a una donna. Il Commissario Capo della Polizia di Stato, Dott.ssa Giulia Ceravolo, ha assunto il nuovo incarico di Dirigente della D.I.G.O.S. (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) a partire dal 15 gennaio 2024.

La Dr.ssa Ceravolo, laureata in giurisprudenza con lode presso l’Università della Calabria nel 2014, ha un percorso professionale impressionante. Dopo un tirocinio presso la Corte di Appello di Catanzaro e l’abilitazione alla professione forense nel 2017, ha superato il concorso per Commissario della Polizia di Stato nel 2021. Successivamente, ha conseguito un Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza” presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, concludendo con lode. Prima di assumere il nuovo ruolo, la Dr.ssa Ceravolo ha diretto l’Ufficio Immigrazione della Questura di Enna.

Questa nomina rappresenta un passo importante verso una maggiore rappresentanza femminile in posizioni di comando nelle forze dell’ordine, evidenziando il crescente riconoscimento del contributo delle donne in ambiti tradizionalmente dominati da figure maschili.