Piazza Armerina – In cantiere progetti per circa 3 milioni di Euro nell’ambito della messa in sicurezza del territorio a rischio

“L’amministrazione comunale ha individuato tre interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico, su cui si è attivata per accedere a dei finanziamenti previsti dall’attuale normativa.

«Le fragilità del territorio e i cambiamenti climatici in atto – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Epifanio Di Salvo – richiedono ai giorni nostri un’attenzione particolare da parte delle amministrazioni comunali. Per questo motivo diventano centrali le attività degli uffici tecnici, che devono continuamente programmare opere pubbliche per prevenire situazioni in cui venga messa a rischio non solo l’integrità del territorio, ma anche la sicurezza dei cittadini. È altrettanto indispensabile che la politica faccia la sua parte e sia attenta a seguire le procedure corrette per accedere al flusso di finanziamenti provenienti dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalla Regione.»

«Questa breve premessa – continua l’assessore – serve per segnalarvi che il Comune di Piazza Armerina si sta muovendo con decisione verso il miglioramento della sicurezza del territorio. Abbiamo infatti programmato tre importanti interventi per un importo di circa tre milioni di euro, per i quali sarà necessario realizzare i progetti esecutivi.»

In dettaglio, i progetti relativi a rischi idrogeologici riguardano:

1. Canale per Acque Bianche in Contrada Solazzo: Questo progetto mira a gestire in modo efficiente le acque piovane e a prevenire eventuali inondazioni, migliorando la qualità della vita e la sicurezza dei residenti. Importo presunto: 500.000 euro.

2. Messa in Sicurezza di Area in Frana in Contrada Rabugino: Un intervento cruciale per la prevenzione del rischio idrogeologico, garantendo la sicurezza delle zone residenziali adiacenti. Importo presunto: 1.200.000 euro.

3. Messa in Sicurezza di Emergenza di una Discarica in Contrada Scalisa: Un progetto fondamentale per l’ambiente, volto a ridurre i rischi ambientali e sanitari legati alla gestione dei rifiuti. Importo presunto: 1.200.000 euro.

«In questa prima fase, il Comune ha richiesto un finanziamento per coprire i costi di progettazione dei singoli interventi e successivamente utilizzerà il progetto per accedere al finanziamento.

«Conosciamo bene le fragilità del nostro territorio – conclude l’assessore Di Salvo – ma l’amministrazione Cammarata ha ormai da tempo intrapreso un percorso virtuoso nella gestione delle criticità legate al rischio idrogeologico, un percorso che ci permette di operare con tutta serenità.»