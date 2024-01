Troina: la Guardia di Finanza sequestra 14 appezzamenti di terreno

La recente azione della Guardia di Finanza di Nicosia ha portato al sequestro di ben 14 terreni, estesi oltre 84.000 mq, a Troina, in provincia di Enna. Questa operazione rientra nel quadro delle misure di prevenzione e rappresenta un significativo esempio dell’impegno contro la criminalità economico-finanziaria. Sulla base di una disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, la Guardia di Finanza ha agito seguendo le indicazioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna. Il soggetto coinvolto, già arrestato nel 2022 per reati di natura economica, tra cui truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, si è ritrovato nel mirino delle indagini.

L’indagine ha rivelato una rilevante discrepanza, pari a oltre 400.000 euro, tra gli acquisti di beni mobili ed immobili e i redditi dichiarati dal soggetto al fisco. Tale sproporzione ha alimentato i sospetti sulla legittimità della provenienza dei beni, portando al sequestro. Il caso sottolinea l’importanza del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, uno strumento chiave nella lotta alla criminalità organizzata. Il soggetto coinvolto dovrà ora dimostrare, in contraddittorio con i giudici, la legittima provenienza dei beni per evitare la confisca definitiva.

Questo episodio è un chiaro esempio dell’importanza delle attività di controllo economico-finanziario nella prevenzione e nel contrasto dei reati di natura economica, rafforzando il ruolo della Guardia di Finanza come baluardo nella lotta alla criminalità economica e alla corruzione.