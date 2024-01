Solidarietà e donazioni: una mattinata speciale grazie a Cna e Avis

Solidarietà e spirito di comunità hanno caratterizzato la mattinata di ieri, in un evento di donazione di sangue che ha visto la collaborazione tra CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue). Il centro mobile per la raccolta del sangue era strategicamente posizionato davanti alla sede di CNA, attirando numerosi soci delle due associazioni, pronti a offrire il loro contributo vitale.

Il presidente di CNA, Filippo Scivoli, ha espresso il suo orgoglio per l’iniziativa: “Una iniziativa a cui teniamo molto, che può sembrare lontana dalle attività che la CNA svolge quotidianamente, ma che invece si sposa perfettamente con il contributo che la nostra organizzazione vuole dare alla comunità”. L’evento ha preso il via alle 8.00 di mattina e si è esteso ben oltre l’orario di pranzo, in una staffetta continua di generosità e altruismo.

Maria Elena Spalletta, a nome del direttivo di AVIS, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Questa giornata ci ha dimostrato che quando delle realtà che operano sullo stesso territorio scelgono di lavorare insieme e fare rete nascono delle bellissime iniziative dedicate alla collettività”. La sinergia tra Avis e Cna ha infatti incentivato diverse persone a partecipare al mondo della donazione, offrendo un supporto concreto a chi ne ha bisogno.

Nonostante un leggero incremento delle donazioni nel 2022 rispetto all’anno precedente, i numeri rimangono ancora al di sotto dei livelli pre-COVID. In Italia, grazie alle donazioni, vengono trasfusi oltre 630 mila pazienti che ricevono 2,8 milioni di donazioni all’anno. Tuttavia, la richiesta di sangue per diverse terapie rimane elevata, rendendo eventi come quello di ieri fondamentali.

Il Presidente Scivoli ha chiuso con un commento sulla giornata: “Ognuno di noi ha fatto la sua parte, conscio di aver dato un contributo alla salute delle persone e, magari, salvando anche delle vite. È una sensazione fantastica, all’interno di una mattinata molto piacevole, trascorsa tra i nostri soci e i volontari dell’AVIS”.