Festeggiamenti secolari: la confraternita Maria SS. della Visitazione celebra i 150 anni

La storica Confraternita Maria SS. Della Visitazione ha inaugurato ieri, 11 Gennaio, un anno di celebrazioni in onore del suo 150° anniversario. Durante la cerimonia di Ringraziamento, nella suggestiva Cappella dei Marmi, il Rettore Domenico Valvo ha annunciato l’inizio delle festività. La confraternita, con una storia che affonda le radici nel 1412, è famosa per il suo ruolo nelle processioni religiose di Enna, inclusa la tradizionale portata a spalla della Nave d’oro. Il riconoscimento formale di questa pratica risale al 1874, quando mons. Carmelo Savoca, priore della Collegiata Chiesa Madre, redasse lo Statuto per gli Ignudi, successivamente approvato da Sua Santità Pio IX.

Mons. Vincenzo Murgano, attuale parroco della Chiesa Madre, collaborerà alla realizzazione di numerose iniziative per celebrare questo importante traguardo. Gli eventi saranno un’opportunità per la comunità di Enna di unirsi in preghiera e riflessione sotto la guida spirituale di Maria Santissima. Con un ampio coinvolgimento dei media locali, sia online che offline, la cittadinanza è invitata a partecipare attivamente a questi momenti storici, rafforzando il legame comunitario e la propria fede.