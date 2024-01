L’Avis di Piazza Armerina e il progetto “La bottega della salute”: “Grazie all’On. Falcone”

L‘Avis di Piazza Armerina ha espresso profonda gratitudine nei confronti dell’onorevole Marco Falcone per il suo decisivo supporto all’associazione. Grazie a un emendamento nell’ultima finanziaria regionale, un contributo di 120.000 euro è stato stanziato per un progetto sperimentale in Sicilia, denominato “La Bottega della Salute“. Questo progetto, ispirato alle esperienze delle Avis Toscane, si propone di ampliare i servizi offerti ai donatori e alla cittadinanza.

Formazione e cultura del dono: queste sono le parole chiave del progetto, che prevede un’ampia gamma di attività. Tra queste, la formazione in Basic Life Support-Defibrillation (Bls-D) e l’impulso alla cultura del servizio civile nella regione. Inoltre, si prevedono miglioramenti tecnici presso la sede dell’associazione per gestire l’afflusso dei donatori e campagne pubblicitarie, in particolare nel mondo della scuola, per promuovere la cultura del dono tra le nuove generazioni.

Il progetto ha ricevuto il plauso e il sostegno del vicepresidente del Consiglio Comunale, Giada Sarda, e dell’assessore Epifanio Di Salvo, entrambi da tempo volontari attivi e figure chiave dell’Avis Armerina. Il presidente Michele Billeci e il consiglio direttivo, esprimendo la loro soddisfazione per il traguardo raggiunto, hanno ringraziato anche la deputazione locale della provincia di Enna per il supporto nell’approvazione della finanziaria.

Questo finanziamento non solo rafforza l’operato dell’Avis di Piazza Armerina ma rappresenta anche un passo importante verso il miglioramento della salute e del benessere nella comunità. Ulteriori dettagli sul progetto saranno forniti nei prossimi giorni, delineando un futuro promettente per la cultura del dono e del servizio civile in Sicilia.