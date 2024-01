Identificata una proteina che elimina il cancro e potenzia l’immunità del corpo

Una ricerca innovativa ha rivelato la scoperta di una proteina capace di eradicare le cellule tumorali e di rafforzare simultaneamente il sistema immunitario del corpo. Il team di ricercatori, guidato da esperti del Massachusetts General Hospital (MGH) e della Harvard Medical School, ha pubblicato uno studio su “Cancer Discovery” che descrive questo importante progresso.

Le cellule tumorali, note per la loro adattabilità e resilienza, alterano spesso il loro metabolismo energetico per sostenere la loro crescita rapida e invasiva, creando un ambiente sfavorevole per le difese immunitarie del corpo. In risposta a ciò, i ricercatori hanno sviluppato un innovativo strumento computazionale, denominato BipotentR, per identificare le proteine chiave che regolano sia il metabolismo delle cellule tumorali che la risposta immunitaria all’interno dei tumori.

Uno dei risultati più significativi dello studio è l’identificazione della proteina Estrogen Related Receptor Alpha (ESRRA), che si è rivelata particolarmente attiva nei tumori resistenti all’immunoterapia. Inibire ESRRA si è dimostrato una strategia efficace, poiché non solo depleta le cellule tumorali del loro metabolismo energetico ma attiva anche due distinti meccanismi immunitari, coinvolgendo vari tipi di cellule immunitarie. Questa scoperta segna un importante passo avanti nella lotta contro il cancro.

BipotentR si prospetta come uno strumento versatile per le terapie mirate, aprendo nuove possibilità per trattamenti personalizzati del cancro, aumentando le probabilità di successo e riducendo gli effetti collaterali. Questa ricerca rappresenta un importante contributo alla scienza medica, promettendo trattamenti più efficaci e un’era nuova nella cura personalizzata del cancro【0†fonte】.