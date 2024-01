Piazza Armerina – Al cinema Garibaldi “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki

Il ragazzo e l’airone è l’ultimo capolavoro di Hayao Miyazaki, il maestro dell’animazione giapponese che ha conquistato il mondo con i suoi film ricchi di magia, poesia e messaggi profondi. Il film, che ha vinto il Golden Globe come miglior film d’animazione, è un’opera personale e ambiziosa, che racconta la storia di Mahito, un ragazzino che perde la madre durante la guerra e si trasferisce in campagna con il padre e la matrigna. Lì, scopre una torre misteriosa, dove vive un airone parlante che lo guida in un mondo fantastico, popolato da creature straordinarie e pericolose.Il film è un viaggio emozionante e commovente, che esplora i temi dell’infanzia, della perdita, della famiglia, della guerra, della natura e della vita stessa. Miyazaki si ispira al romanzo E voi come vivrete? di Genzaburō Yoshino, ma crea una storia originale e personale, che riflette le sue esperienze e le sue riflessioni. Il film è anche un omaggio al cinema e all’arte, con numerosi riferimenti ad altre opere dello Studio Ghibli, ma anche ad artisti come Leonardo da Vinci, Pablo Picasso e Vincent van Gogh.

Il film è realizzato con una tecnica di animazione tradizionale, che richiede una cura e una precisione incredibili. Ogni fotogramma è un’opera d’arte, che stupisce per la bellezza e il dettaglio. I colori sono vividi e luminosi, le musiche di Joe Hisaishi sono incantevoli e le voci dei doppiatori sono perfette. Il film è un’esperienza visiva e sonora unica, che coinvolge e affascina lo spettatore.

Il ragazzo e l’airone è un film che merita di essere visto e apprezzato da tutti, grandi e piccini. È un film che fa sognare, riflettere e commuovere, che lascia un segno nel cuore e nella mente. È un film che dimostra il genio e la maestria di Miyazaki, che a 83 anni ci regala ancora una volta una lezione di cinema e di vita.

Lucia Sansone per StartNews