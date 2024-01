Piazza Armerina – I consiglieri di maggioranza condannano chi ha “tradito il mandato elettorale”.

I consiglieri comunali di Piazza Armerina, Flavia Vagone, Dino Vullo, Giada Sarda, Giuseppe Berretta, Debora Zanerolli, Vincenzo Pafumi Lauretta, Roberta Orlando ed Ettore Messina, in un comunicato, esprimono soddisfazione per l’approvazione delle variazioni di bilancio proposte dalla giunta Cammarata, ritenute un segno di dinamismo e concretezza amministrativa. Mettono in evidenza l’importanza dei finanziamenti ottenuti tramite il PNNR, destinati a politiche sociali e alla sicurezza urbana, sottolineando così l’attenzione dell’amministrazione alle problematiche cittadine. Inoltre, lodano il lavoro degli uffici amministrativi per l’espletamento degli atti e valorizzano gli sforzi della giunta nel ricercare finanziamenti essenziali per lo sviluppo del territorio. Nel comunicato, criticano fortemente l’opposizione per un atteggiamento giudicato sterile e arrogante, in particolare per la presentazione e il successivo ritiro di un emendamento strumentale riguardante la destinazione di finanziamenti. I consiglieri puntano il dito contro due membri dell’opposizione che, a loro parere, hanno tradito il mandato elettorale per motivi personali, con un appello specifico al presidente del consiglio comunale, eletto dalla maggioranza, a riconsiderare la sua posizione attuale.

QUESTO IL COMUNICATO COMPLETO

Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione delle variazioni di bilancio proposte dalla giunta Cammarata che attestano dinamismo e concretezza amministrativa dell’intera maggioranza, in linea con il programma sostenuto dagli elettori. Nello specifico avere ratificato importanti finanziamenti ottenuti con il PNNR, dal campo delle politiche sociali, come il progetto sul “dopo di noi” fortemente voluto dalla maggioranza, ai finanziamenti per la messa in sicurezza di importanti contrade, che manifestano la continua attenzione e risolutezza sulle problematiche della città.

Certamente un plauso agli uffici per l’espletamento degli atti amministrativi, ma non possiamo che manifestare l’orgoglio per gli importanti risultati ottenuti grazie alla capacità della nostra amministrazione di ricercare e ottenere finanziamenti fondamentali per lo sviluppo del territorio. Di contro, prendiamo atto di atteggiamenti sterili dell’opposizione, che se da un lato vota favorevolmente alla ratifica sul pnnr, dall’altro manifesta un atteggiamento arrogante presentando un emendamento strumentale su un finanziamento ottenuto per una specifica finalità collegata al Natale, per destinarlo ad altro, immediatamente ritirato dopo avere ricevuto parere negativo dal collegio dei revisori dei conti, perché avrebbe determinato un gravissimo debito fuori bilancio.

La cosa che non possiamo non evidenziare è che tale azione è stata guidata dai due consiglieri comunali che tradendo il mandato degli elettori, sono passati all’opposizione dopo qualche mese, senza nessuna motivazione se non l’ambizione personale in un caso, e addirittura, in modo ancora più inspiegabile, da un consigliere, eletto presidente del consiglio comunale dalla maggioranza che oggi rinnega.

Auspichiamo che almeno quest’ultimo abbia un sussulto di orgoglio torni su i suoi passi e ricordi dove e perché oggi si ritrova a ricoprire la seconda carica della città. Diversamente ne tragga le conseguenze e sia consequenziale con le nuove scelte assunte.

I consiglieri comunali

Flavia Vagone

Dino Vullo

Giada Sarda

Giuseppe Berretta

Debora Zanerolli

Vincenzo Pafumi Lauretta

Roberta Orlando

Ettore Messina