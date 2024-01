Lavoro: il nuovo corso online per ausiliari del traffico apre le iscrizioni

A partire dal 25 gennaio 2024, sarà disponibile un nuovo corso online per la formazione di Ausiliari del Traffico. Questa iniziativa formativa, in conformità con l’articolo 12/bis del Codice della Strada e l’Articolo 1 comma 818 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, si propone di qualificare professionalmente gli individui in questo ruolo essenziale per la gestione del traffico urbano.

Il corso è destinato a coloro che hanno compiuto 18 anni e possiedono la cittadinanza italiana. È necessario essere iscritti nelle liste di collocamento, possedere almeno la licenza media inferiore e detenere la patente di guida categoria B. Questi requisiti assicurano che i partecipanti abbiano le competenze di base e la responsabilità legale per operare efficacemente nel ruolo di Ausiliare al Traffico.

La durata totale del corso è di 30 ore, che si svolgeranno interamente online tramite la piattaforma Zoom, rendendo il corso facilmente accessibile da qualsiasi luogo. Al termine del corso, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, certificando le loro nuove competenze. La quota di partecipazione è fissata a 130,00€, suddivisa in tre rate, rendendo il corso un investimento accessibile per una vasta gamma di individui. Per maggiori informazioni o per iscriversi, i potenziali partecipanti possono visitare il sito www.agof.it o contattare direttamente l’organizzazione tramite email a info@agof.it. Con 30 posti disponibili, si prevede una rapida adesione al corso, considerando la crescente domanda di professionisti qualificati in questo settore.

