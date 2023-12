Natale a Piazza Armerina: una celebrazione di arte, gusto e tradizione. Il programma giorno per giorno

Il Natale a Piazza Armerina si tinge di colori, suoni e sapori con una serie di eventi che fanno da cornice alle festività in una delle piazze più suggestive della Sicilia. Quest’anno, la magia inizia il 21 dicembre, con una doppia inaugurazione che promette di stuzzicare sia il palato che lo spirito. La prima edizione delle Casette Natalizie Enogastronomiche si apre con una degustazione gratuita che prelude a tre giorni di delizie culinarie. Stand gastronomici offriranno le migliori eccellenze del territorio, accompagnati da show cooking serali curati dal rinomato chef Salvatore Pizzo, garantendo un’esperienza culinaria indimenticabile. Gli amanti dell’arte saranno rapiti dall‘Estemporanea Street Art, che il 21 dicembre vedrà l’inaugurazione della mostra dell’artista Mikhail Albano. Il suo talento sarà onnipresente fino al 6 gennaio, con la possibilità di immergersi nell’incantevole melodia di ‘La Cura’ di Franco Battiato, in un percorso illuminato dalle opere dell’artista e arricchito da un suggestivo presepe vivente nel quartiere Castellina il 23 e il 26 dicembre.

Il 22 e il 23, i gruppi folkloristici itineranti e i presepi viventi riscalderanno l’atmosfera con la direzione artistica e la partecipazione del cantastorie Luigi di Pino, portando in scena la magia del folklore siciliano e il tradizionale presepe vivente, rappresentazione autentica della natività che cattura grandi e piccini. Il Gospel Fest del 25 e 27 dicembre promette momenti di pura emozione al Teatro Garibaldi, mentre la Notte del Fuoco del 3-4 gennaio illuminerà le strade con performance di artisti di strada. Il 5 gennaio, i migliori chitarristi del rock italiano infiammeranno la scena con il Rock in Teatro. Il gran finale è affidato a Debora Jurato e The Women Orchestra, che il 6 gennaio daranno il benvenuto al nuovo anno con un concerto al Teatro Garibaldi.

Questo fitto calendario di eventi e la naturale vocazione turistica trasformano Piazza Armerina in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, dove ogni giorno è un’occasione per festeggiare, riflettere e gustare. L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano vivere un Natale all’insegna dell’arte, della cultura, delle tradizioni e del calore umano che solo un presepe vivente sa trasmettere. Il programma dettagliato è allegato all’articolo, per pianificare al meglio la vostra visita in questo incantevole angolo di Sicilia. Venite a scoprire come ogni angolo di Piazza Armerina si trasforma, celebrando il Natale in un abbraccio di luci, musica, arte e tradizione vivente.

Elena Sofia Cavallaro per StartNews

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 5 / 5. - Voti: 1 Questo articolo non è stato ancora valutato