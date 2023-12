Piazza Armerina – Partono i lavori di ammodernamento sulla Sp 4

Buone notizie per gli automobilisti in transito dalla rete autostradale in direzione di Piazza Armerina. Sarà parzialmente ammodernata e sistemata la direttrice che collega lo svincolo dell’A 19 con la Città dei Mosaici meta ogni anno di migliaia di turisti per visitare la Villa romana del Casale, oltre che il museo di Aidone e l’area archeologica di Morgantina. Ad eseguire gli interventi la ditta VI.Ba Srl di Alcamo che si è aggiudicata la gara con un ribasso d’asta del 34 per cento per un importo contrattuale di circa 850 mila euro. Alla consegna erano presenti il direttore dei lavori, il geometra Mario Perticaro, il responsabile unico del procedimento, il geometra Salvatore Ragonese e il rappresentante legale della ditta, Vincenzo Battaglia. I lavori che coinvolgeranno anche le Sp 7/a e 88 riguarderanno il rifacimento del piano viario, del sistema idraulico e l’installazione di barriere metalliche e di sicurezza oltre che la sistemazione della segnaletica stradale. A finanziare gli interventi è la Regione Siciliana. Così come da contratto i lavori dovranno completarsi entro il 28 marzo del 2024.

