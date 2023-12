ASP Enna. Torna l’Influday, la giornata dedicata alla vaccinazione contro l’influenza. Chiunque può vaccinarsi.

Torna l’INFLUDAY, la giornata promossa dall’Assessorato Regionale della Salute dedicata all’informazione e promozione sui benefici della vaccinazione contro l’influenza, per contribuire a migliorare la percezione del valore della prevenzione tramite i vaccini, considerato che agli effetti della infezione da Sars Cov 2 e degli altri virus respiratori stagionali e possono sommarsi quelli dell’influenza che mediamente colpisce ogni anno l’8% circa della popolazione.

Per l’occasione, l’ASP di Enna ha organizzato l’accesso libero e senza prenotazione dell’ambulatorio vaccini dell’Umberto I di Enna, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 del 14 dicembre 2023, con un evento nel corso del quale verranno eseguite le vaccinazioni su richiesta delle persone che interverranno.

La campagna vaccinale è partita lo scorso 16 ottobre. Il Servizio Epidemiologia e Statistica Sanitaria, diretto dal dott. Franco Belbruno, e tutti gli altri operatori del Dipartimento di Prevenzione ed Aziendali coinvolti hanno già provveduto, dopo la stipula da parte della Direzione Aziendale degli appositi accordi con i Medici di Medicina Generale, con i Pediatri di Libera Scelta e con i Farmacisti, a promuovere tutte le necessarie modalità per una offerta attiva e capillare alla popolazione. Nella precedente campagna antinfluenzale nell’ASP di Enna, su una popolazione over 65 di 38.928 persone, sono state somministrate 22.878 dosi per una copertura del 58.8 per cento. Risultato in linea con il dato regionale e superiore a quello nazionale.

Nel Centro aperto al pubblico il 14 dicembre per l’iniziativa, faranno da testimonial i Direttori delle Unità Operative degli Ospedali sede di vaccinazione, gli Specialisti delle Unità Ospedaliere Aziendali, Volontari delle Associazioni e personaggi locali dello Sport e dello Spettacolo e della Stampa.

La vaccinazione rappresenta il mezzo sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e ridurne le possibili complicanze, temibili soprattutto per le persone con malattie croniche o anziane.

La complicanza più comune è la sovrapposizione di un’infezione batterica a carico dell’apparato respiratorio (che può quindi portare a bronchite ed aggravarsi fino a sviluppare una polmonite) e dell’orecchio (otite, sinusite, soprattutto nei bambini), ma anche complicanze a carico dell’apparato cardiovascolare (miocardite ed aumentato rischio di eventi ischemici cardiaci acuti) e del sistema nervoso, oltre che il peggioramento di malattie preesistenti. Più della metà dei casi complicati si registrano nei soggetti di età superiore ai 65 anni.

Per le complicanze la Regione Siciliana offre gratuitamente, ai soggetti dai 60 anni ed a tutti gli destinatari dell’offerta a rischio per patologia anche la vaccinazione anti-pneumococcica (oltre che la vaccinazione anti Covid), anche in somministrazione contemporanea con il vaccino antinfluenzale. L’influenza ed il coronavirus responsabile del Covid 19 specie se co-circolanti rischiano di portare a condizioni di seria criticità gli ospedali potendo determinare un elevato numero di ricoveri, anche nei reparti di rianimazione, con limitazione nella disponibilità di posti letto per soggetti affetti da altre patologie. I dati relativi alle diverse stagioni influenzali mettono in evidenza che la curva epidemica generalmente raggiunge il picco tra fine gennaio ed inizio del mese di febbraio, quest’anno il numero dei casi sono in rapido incremento con un anticipo temporale rispetto all’atteso.

La Direzione Strategica Aziendale, che ha garantito sempre massimo supporto logistico nelle attività promozionali e nelle procedure di acquisizione dei vaccini, si sta attivando per l’Influday, invitando, con offerta mirata e con comunicati sul sito aziendale e tramite i mezzi di informazione, anche gli Organi di Polizia, il Personale Scolastico e Sanitario, gli Operatori delle Aziende di Trasporto, i Donatori di Sangue, le Gravide e tutte le altre categorie di destinatarie dell’offerta a partecipare all’evento chiedendo di incentivare, a loro volta, ogni ulteriore modalità di sensibilizzazione.

