Piazza Armerina – Divieto di sosta l’8 dicembre nelle strade percorse dalla processione dell’Immacolata

Vi segnaliamo per giorno 08 dicembre 2023, il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare dalle ore 16:00 alle ore 22:00, (per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla processione), lungo le sotto elencate vie, interessate al percorso della processione religiosa in onore dell’Immacolata Concezione;

ore 17:00 partenza dalla Piazza Cattedrale, via Floresta, via Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi, via Umberto, Piazza F. Paladino, via Seminario, via La Bella, via Cammarata, via Umberto, Largo San Giovanni, via barone Camerata, via Santo Stefano, Discesa Santo Stefano, Piazza Gen. Cascino, via Gen. Ciancio, via Ben. La Vaccara (controsenso), via Gen. Muscarà, Piazza Gen. Cascino, Discesa Santo Stefano (controsenso), via Garibaldi (controsenso), via Marconi, via Cavour, piano Fedele Calarco, Piazza Cattedrale.

