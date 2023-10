I primi di novembre inizio dei lavori per la rotonda all’ingresso nord di Piazza Armerina

Dopo anni di attesa e sperimentazioni, finalmente inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova rotonda all’ingresso nord di Piazza Armerina. Questo intervento segna la fine del sistema di regolamentazione del traffico basato su semafori, che verrà definitivamente sostituito da una soluzione decisamente più funzionale. Il progetto della rotonda è stato uno dei punti cardine del programma dell’attuale amministrazione, guidata dal Sindaco Nino Cammarata, sin dal 2018. Tuttavia, la realizzazione è stata ritardata a causa della necessità di individuare i fondi disponibili e avviare le procedure burocratiche per rendere esecutivo il finanziamento.

“Quest’opera, che si aggiunge alle tante altre opere pubbliche che abbiamo realizzato e che intendiamo realizzare in città, è molto attesa da tutti i cittadini e darà ancora maggiore dignità all’ingresso dalla parte nord”, ha dichiarato il Sindaco Cammarata. La decisione di sostituire i semafori con rotonde è in linea con una tendenza più ampia a livello nazionale e internazionale, che vede le rotonde come una soluzione più efficiente e sicura per la gestione del traffico.

