Nicosia – Impavidarte 2022/2023: Un Trionfo di Cultura e Arte

L’evento culturale Impavidarte, giunto alla sua quarta edizione, ha chiuso i battenti lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Con quasi 1400 opere presentate e un’affluenza di pubblico proveniente da tutta Italia, l’evento ha superato ogni aspettativa. La manifestazione, svoltasi il 13 e 14 ottobre, ha visto la partecipazione di artisti e scrittori in diverse categorie, dalla poesia inedita ai cortometraggi, passando per la fotografia e la prosa edita. Ogni sezione ha avuto i suoi vincitori, premiati per la loro creatività e originalità. L’evento ha beneficiato della collaborazione di diverse entità, tra cui il Comune di Nicosia, la Confcommercio sezione Caltanissetta-Enna e l’Associazione Obiettivo Famiglia – Federcasalinghe di Nicosia. Queste collaborazioni hanno contribuito a rendere l’evento un successo sia dal punto di vista culturale che logistico.

Momenti Salienti

Tra i momenti più emozionanti, la premiazione della videopoesia “Io Sfido” realizzata dall’I.C. Giovanni XXIII di Sava (Taranto) e il premio speciale “Milo” conferito a Claudio Alessandro Colombrita per l’opera “Il cane e il bambino”. Con un successo così straordinario, l’organizzazione è già al lavoro per la quinta edizione di Impavidarte, prevista per il 2024/2025. Il futuro sembra luminoso per questo evento che continua a crescere, consolidando la sua importanza nel panorama culturale italiano.

Impavidarte non è solo un concorso, ma una vera e propria biennale della cultura che celebra l’arte in tutte le sue forme. Un evento che, edizione dopo edizione, continua a sorprendere e a superare se stesso, confermando la sua rilevanza nel tessuto culturale del Paese.

Questo è l’elenco completo delle premiazioni della IV edizione del Concorso Artistico Letterario “Impavidarte”.

Sezione 1 – Poesia Inedita in Italiano

– 1° posto: Antonella Crimì – “Avevamo”

– 2° posto: Sonia Impalà – “Maledette favole”

– 3° posto: Emanuela Romano – “Sotto le mura di Ilio”

– Premio critica: Antonella Alberghina – “Ombre”, Salvatore Dote – “Quattro stracci”, Sofia Irato – “Se fossi albero”

Sezione 2 – Poesia Inedita in Dialetto

– 1° posto: Giuseppe Bellanca – “E stringi ancora”

– 2° posto: Gioacchino Florio – “Campusantu senza cruci”

– 3° posto: Salvatore Gazzara – “‘Dda seggia”

– Premio critica: Giovanni Pulci – “Avaru”, Giuseppe Tumino – “Iu nannu”

Sezione 3 – Racconto Breve Inedito in Italiano

– 1° posto: Sara Gonnella – “Là fuori il tempo è bellissimo”

– 2° posto: Fabrizio Mineo – “Piacere Estremo”

– 3° posto: Maria Concetta Preta – “La salamandra”

– Premio critica: Valeria Arieti – “Corpo di Farfalla”, Laura Esposito – “Il vaso”

Sezione 4 – Romanzo Breve Inedito in Italiano

– 1° posto: Claudio Alessandro Colombrita – “Il cane e il bambino”

– 2° posto: Margherita Bianco – “Infanzia luci ed ombre”

– 3° posto: Non assegnato

– Premio critica: Salvatore La Moglie – “Povera Squola”

Premio Calò Sezione 5a – Dipinti

– 1° posto: Angela Castellano – “Specchiarsi in se stessi”

– 2° posto: Giuseppe Galati – “Ficodindia su vecchio muro”

– 3° posto: Vanessa Cacioppo – “Volto”

– Premio critica: Maurizio Cacioppo – “Caffè degli artisti”

Premio Calò Sezione 5b – Fotografie e Fotomontaggi

– 1° posto: Carmelo Tempio – “Sul Naviglio”

– 2° posto: Fabio Filomena – “Approdo”

– 3° posto: Francesco Capuano – “Un tributo russo ai fratelli Lumiere”

– Premio critica: Jacopo Casanova – “Tuffi di fine estate”

Premio Calò Sezione 5c – Cortometraggi

– 1° posto: Umberto Squitieri – “Dentro di me”

– 2° posto: Giuseppe Di Gangi – “Il clown”

– 3° posto: Brunella Audello e Vittorio Dabbene – “Faremo Sapere”

– Premio critica: Giuseppe Di Gangi – “Il clown”

Premio Calò Sezione 5d – Videopoesia

– 1° posto: Lolita Rinforzi – “Vivere per amare”

– 2° posto: Emanuele Prisciandaro – “Terrena Ipocrisia”

– 3° posto: Marco Singh – “Inniò”

– Premio critica: Epifania Grazia Campagna – “Cercami”

Sezione 6 – Premio Pop il Gioco della Musica

– 1° posto: Daniele Mele – “Love the way you are”

– 2° posto: Alessandra Lumachelli – “Kangoo”

– 3° posto: Daniele Mele – “Angel”

– Premio critica: Daniele Mele – “Love the way you are”

Sezione 7 – Prosa Edita in Lingua Italiana

– 1° posto: Matteo Molino – “Profugo”

– 2° posto: Davide Frizziero – “Sabbia di mare”

– 3° posto: Bonelli Maddalena – “A Calci e morsi”

– Premio critica: Maria Concetta De Marco – “Ali blu”, Daniela Trovato – “Avrei voluto parlarti di me”

Sezione 8 – Poesia Edita

– 1° posto: Giuseppe Tringale – “La petite rue”

– 2° posto: Ornella Gatti – “Se lo sguardo è da un oblò”

– 3° posto: Panarello Caterina – “Frammenti di un’anima inquieta”

– Premio critica: Rita Stanzione – “Da quassù (la Terra è bellissima)”, Giulia Provera – “la solita follia”