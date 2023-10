Visiona Movie Fest: un evento che unisce cinema e turismo a Piazza Armerina

Il 27 e 28 ottobre, il teatro comunale Garibaldi di Piazza Armerina diventerà il palcoscenico del Visiona Movie Fest, un evento che celebra il binomio tra cinema e turismo. Organizzato da Driadi Produzioni, Hemingway & Co e l’amministrazione comunale, il festival si preannuncia come un’occasione unica per gli appassionati di cinema e avrà un ricco programma che include la presenza di attori e registi celebri dell’industria cinematografica italiana. Oltre a offrire intrattenimento di alta qualità, l’evento mira a promuovere il turismo nella città di Piazza Armerina, famosa per la sua Villa Romana del Casale, un sito UNESCO.

Solidarietà

La manifestazione sarà anche un momento per la solidarietà. I proventi raccolti durante le due serate che saranno devoluti all’associazione “Ricominciamo da Isabella”, a sostegno delle donne operate al seno. Il festival rappresenta un’opportunità per destagionalizzare il turismo nel comune ennese, sfruttando l’importante patrimonio culturale della città e del suo centro storico . Gli organizzatori puntano a creare un evento che sia non solo un obiettivo primario ma anche un dovere per la promozione della settima arte.

Un evento imperdibile

Il turismo cinematografico è una tendenza in crescita, e le destinazioni UNESCO come Piazza Armerina stanno cogliendo questa opportunità per promuovere il loro patrimonio in una luce nuova e affascinante. Con ospiti d’onore come Aldo Baglio, Silvana Fallisi, Giovanni Cacioppo, Ficarra e Picone e Roberto Lipari, il Visiona Movie Fest si preannuncia come un evento imperdibile.