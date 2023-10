Serie A in chiaro su Mediaset? Un ritorno atteso

Nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi il piano di Pier Silvio Berlusconi di riportare la Serie A in casa Mediaset, ma questa volta in chiaro. Mediaset sta lavorando da mesi all’acquisizione dei diritti televisivi della Serie A per il ciclo 2024-2029. Gli analisti di Equita vedono positivamente l’ipotesi di un ritorno del calcio sulle reti Mediaset.

Il 16 ottobre 2023, la Lega deciderà in maniera definitiva sull’assegnazione dei diritti tv per la prossima stagione. Le offerte presentate dai broadcaster prevederebbero una distribuzione delle partite come segue: 6 partite in esclusiva, 3 in co-esclusiva e 1 in chiaro. DAZN avrebbe proposto un’offerta da 700 milioni (che potrebbe arrivare fino a 740 milioni) per la trasmissione di 9 partite, di cui 3 in co-esclusiva. Sky, d’altro canto, avrebbe offerto tra 110 e 120 milioni per 3 partite in co-esclusiva.

L’obiettivo della Lega Serie A sarebbe quello di incassare oltre 900 milioni di euro dai diritti televisivi. MFE ha proposto un’offerta di 60 milioni per la trasmissione di una sola partita in chiaro. Gli analisti sottolineano l’importanza della trasmissione di una partita della Serie A in chiaro, poiché il calcio genera un’audience elevata e, di conseguenza, una forte domanda pubblicitaria tra gli inserzionisti.

Serena Costa per StartNews