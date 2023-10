Palermo. La prevenzione in oncologia: strada maestra per la lotta contro il cancro

Il 13 ottobre 2023, la città di Palermo è stata teatro di un evento di grande rilevanza sanitaria. Un panel di esperti composto da oncologi, epidemiologi, rappresentanti dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana, istituzioni scolastiche e medici di medicina generale si è riunito per discutere di un tema tanto delicato quanto cruciale: la prevenzione in oncologia. L’incontro ha avuto un focus particolare sul mondo giovanile, rappresentato da studenti di vari istituti, sottolineando l’importanza di educare le nuove generazioni su un argomento che riguarda la salute pubblica a 360 gradi.

Fattori di rischio e consapevolezza: un quadro preoccupante che necessita di azioni immediate

Nonostante i notevoli progressi nella ricerca oncologica, i dati più recenti mostrano un quadro preoccupante. I fattori di rischio comportamentali, come il fumo, l’alcol, la sedentarietà e l’eccesso di peso, non hanno mostrato miglioramenti significativi negli ultimi 15 anni. L’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, ha sottolineato l’importanza della formazione e dell’informazione come strumenti fondamentali per il mantenimento di uno stato di salute ottimale. Ha inoltre elogiato gli sforzi della Regione Siciliana nel piano di prevenzione 2023-2025, riconosciuti anche a livello ministeriale.

Comunicazione e disinformazione: la sfida di veicolare informazioni accurate in un’era digitale

Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia, ha evidenziato il ruolo cruciale della comunicazione e dell’informazione nella prevenzione. In un’epoca dominata dai social media e dall’accesso istantaneo alle informazioni, la sfida è quella di contrastare la disinformazione, che può avere conseguenze gravi, soprattutto in un campo delicato come l’oncologia. Romano ha sottolineato l’importanza di parlare ai giovani, i nativi digitali, per veicolare informazioni accurate e affidabili.

L’importanza della prevenzione: un investimento a lungo termine per la salute pubblica

Salvatore Requirez, dirigente generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie, ha affermato che la prevenzione è la strategia sanitaria più redditizia e sostenibile nel lungo termine. L’approccio preventivo non solo salva vite ma è anche un investimento economico per il sistema sanitario. Giuseppe Pierro, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ha aggiunto che è fondamentale per gli studenti sviluppare le conoscenze e le abitudini necessarie per affrontare l’età adulta in salute, sottolineando il ruolo della scuola come primo baluardo nella formazione di stili di vita sani.

Dati allarmanti e ruolo della scuola: un impegno collettivo per un futuro più sano

In Sicilia, i dati sull’incidenza dei tumori sono allarmanti. Ogni anno si registrano circa 23.400 nuovi casi, e la prevenzione diventa quindi una priorità assoluta. La professoressa Daniela Crimi ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola nell’educare i giovani a stili di vita sani, come una corretta alimentazione e l’astensione dal fumo e dall’alcol. Ha anche enfatizzato la necessità di un impegno collettivo, coinvolgendo altre istituzioni, per indirizzare i giovani verso scelte più salutari.

Conclusione: la prevenzione come pilastro della strategia sanitaria

La prevenzione in oncologia non è solo un tema medico, ma un argomento che richiede un approccio multidisciplinare. L’evento di Palermo ha rappresentato un passo significativo in questa direzione, evidenziando come l’educazione e la formazione siano strumenti indispensabili per cambiare le statistiche e migliorare la qualità della vita. Coinvolgere i giovani, i futuri adulti, è fondamentale per instaurare un cambiamento duraturo e per costruire una società più consapevole e sana.