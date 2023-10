Maestro Ottico 2023: Antonino Culici di Enna riceve la targa d’eccellenza a Firenze

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/10/culici.mp3

Il 8 ottobre scorso, il prestigioso Palazzo Borghese di Firenze è stato teatro dell’evento Maestro Ottico 2023, una cerimonia che ha l’obiettivo di premiare gli ottici italiani per la loro eccellenza nel settore. Tra i premiati, spicca il nome di Antonino Culici, un professionista che rappresenta la città di Enna e che ha ricevuto la Targa di Eccellenza per celebrare i suoi 50 anni di diploma.Antonino Culici ha iniziato la sua carriera nel 1974, aprendo un negozio storico in Via Roma, Enna. Negli anni, il suo punto vendita è diventato un riferimento importante per la comunità locale e non solo. Grazie anche al supporto del figlio Salvatore, l’attività si è ulteriormente espansa, con l’apertura di un altro punto vendita nella parte alta della città e, più recentemente, anche in Enna Bassa.

Un tributo alla passione

L’evento Maestro Ottico è una tradizione che risale al 1972. Nell’edizione di quest’anno, sono stati 250 gli ottici premiati in tutta Italia. Oltre alla Targa di Eccellenza, sono stati assegnati il Diploma di Maestro Ottico, la Targa d’Onore e la Croce d’Onore, rispettivamente a coloro che vantano almeno 30, 40, e 60 anni di diploma. Questo riconoscimento non è solo un tributo alla passione e al lavoro di Antonino Culici, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per tutti i cittadini ennesi. “Sono grato e felice per questo riconoscimento”, ha dichiarato Culici, “rappresenta un punto di arrivo per l’attività che porto avanti con dedizione da 50 anni e che mio figlio Salvatore ha scelto di seguire e continuare. Ringrazio tutti i nostri clienti che ci hanno scelto e continueranno a farlo in futuro”.