Al dott. Ugo Adamo di Piazza Armerina il prestigioso premio Nazionale per la ricerca archeologica “Ludovico Magrini”

Leggi Articolo

https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/10/ugo_adamo_premio.mp3

Il dott. Ugo Adamo è stato recentemente insignito del premio Nazionale per la ricerca archeologica “Ludovico Magrini”. Questo premio, istituito nel 2020 dalla Direzione Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia, viene assegnato annualmente a un socio che si è particolarmente distinto nel campo della ricerca archeologica. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo durante le Giornate nazionali dell’archeologia ritrovata, presso il suggestivo Parco archeologico di Naxos Taormina.

Gianfranco Gazzetti, direttore nazionale dell’Associazione, ha letto la motivazione del premio, sottolineando come il dott. Adamo abbia contribuito attivamente alla nascita dei Gruppi archeologici in Sicilia fin dagli anni Settanta. Ha inoltre coordinato per lungo tempo le attività dei Gruppi nella regione, fornendo un indirizzo e una spinta significativa per la ricerca archeologica nel territorio siciliano.

Nel suo discorso di ringraziamento, il dott. Adamo ha dedicato il premio al dott. Sebastiano Arena, un medico e appassionato conoscitore del territorio e della cultura della Sicilia centrale, scomparso tre anni fa. Arena, insieme al geologo Enzo La Vaccara, anch’egli scomparso, aveva fondato l’associazione in Sicilia.

Roberto Scollo, direttore del Gruppo archeologico ‘Litterio Villari’ di Piazza Armerina, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto da Adamo. Ha dichiarato che il premio è motivo di orgoglio per tutto il gruppo archeologico e riconosce non solo la passione del volontario, ma anche la sua profonda conoscenza del territorio siciliano e l’attività di ricerca che ha portato alla scoperta di nuovi siti archeologici.