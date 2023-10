JobDay con Webuild: un’opportunità per studenti e laureati presso l’Università “Kore” di Enna

Il 12 ottobre prossimo, alle ore 11:00, presso l’Auditorium “Antonio Scelfo”, si terrà un evento che potrebbe segnare una svolta nella carriera di molti giovani. Organizzato dal Centro UKE PASS e dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università “Kore” di Enna, il JobDay vedrà la partecipazione della società Webuild, un colosso nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria attivo in oltre 50 Paesi.

L’iniziativa si pone come un’occasione imperdibile per studenti e laureati interessati a conoscere da vicino la realtà di una delle aziende più dinamiche nel panorama internazionale. La mattinata sarà dedicata alla presentazione dell’azienda e alle sue iniziative per i giovani universitari, oltre ai progetti che Webuild ha in cantiere sul territorio.

Nel pomeriggio, invece, si terranno i colloqui conoscitivi. Una chance per studentesse, studenti e laureati di tutti i corsi di laurea per farsi notare e, perché no, aprire la porta a nuove opportunità di carriera. Per partecipare ai colloqui, è possibile inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email ukepass@unikore.it o rivolgersi direttamente al Centro UKE PASS.

Se sei un giovane in cerca di orientamento o un laureato alla ricerca di nuove opportunità, questo è l’evento che fa per te. Non perdere questa occasione, il futuro potrebbe essere più vicino di quanto pensi.