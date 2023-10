Il cielo di ottobre: una guida per gli appassionati di astronomia

Il mese di ottobre è un periodo particolarmente interessante per gli appassionati di astronomia. Con l’arrivo dell’autunno, le notti si allungano, offrendo più tempo per osservare il cielo stellato. In questo articolo, esploreremo gli eventi astronomici più significativi che caratterizzano il cielo di ottobre.

Il primo evento da non perdere è la pioggia di meteoriti delle Draconidi, che ha il picco intorno al 7-8 ottobre. Questo spettacolo celeste è particolarmente adatto anche per i principianti, poiché non è necessario avere un telescopio per godersi la vista.

Un altro protagonista del cielo di ottobre è Marte. Il pianeta rosso è visibile per gran parte della notte e offre un’ottima opportunità per essere osservato attraverso un telescopio. Le condizioni atmosferiche autunnali, spesso più stabili, permettono una visione più nitida e dettagliata.

Non dimentichiamo la Luna, che questo mese attraversa diverse fasi, da non perdere soprattutto durante la fase di Luna nuova, quando il cielo più scuro rende più visibili anche gli oggetti più deboli.

Per chi è interessato a osservare le costellazioni, ottobre è il mese ideale per ammirare Pegaso e Andromeda. Con un buon paio di binocoli o un telescopio, è anche possibile scorgere la Galassia di Andromeda, la più vicina alla nostra Via Lattea.

In conclusione, il cielo di ottobre offre una varietà di eventi e oggetti celesti che soddisfano sia i neofiti che gli astrofili più esperti. È un periodo dell’anno in cui vale la pena alzare lo sguardo al cielo e lasciarsi stupire dalla bellezza dell’universo che ci circonda.

Luigi Schiavo per StartNews

