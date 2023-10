Piazza Armerina – Assegno di Maternità: 1.900 euro alle neomamme

Concedere il beneficio di Euro 1.917,30 per l’anno 2023 per la nascita di ogni figlio. Questo quanto predisposto dalla determina n.2057 pubblicata oggi all’albo pretorio del comune di Piazza Armerina. L‘assegno di maternità previsto dalla Legge 488/98, articolo 66, è una misura di sostegno economico destinata alle donne in stato di gravidanza o che hanno appena partorito. Questo tipo di assegno è spesso rivolto a categorie di donne che non hanno accesso ad altri tipi di indennità di maternità, come quelle previste per le lavoratrici dipendenti. Per poter accedere a questo tipo di assegno, solitamente è necessario soddisfare determinati requisiti, che possono includere:

Residenza in Italia

Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, o possesso di un permesso di soggiorno

Un reddito familiare al di sotto di una certa soglia

Non essere titolari di altre forme di indennità di maternità

L’importo dell’assegno e la durata del periodo di erogazione possono variare in base a diversi fattori, come il numero di figli o la presenza di particolari condizioni di disagio economico o sociale.