Piazza Armerina – Intervista all’assessore Messina: presenta il Madfest ma preannuncia una grande “sorpresa” autunnale.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Ettore Messina, assessore al Turismo di Piazza Armerina, per discutere delle recenti manifestazioni estive e del Mad Festival. Oltre a fornirci dettagli su questi eventi, l’assessore ha rivelato un’anticipazione esclusiva: un imminente festival del cinema che attirerà a Piazza Armerina attori di grande risonanza. Per scoprire quali importanti attori saranno presenti non perdetevi la nostra intervista.