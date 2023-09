Asta pubblica a Catania: in vendita veicoli comunali per rinnovare la flotta

Il Comune di Catania ha annunciato una asta pubblica per la vendita di 63 veicoli, tra cui motocicli, scooter, compattatori e autocarri. L’iniziativa è stata proposta dall’assessorato Politiche per l’Ambiente-Autoparco, guidato dall’assessore Giovanni Petralia.

L’asta è parte di un piano di ammodernamento della flotta veicoli comunali, con l’obiettivo di sostituire i vecchi mezzi con nuovi mezzi elettrici. Questo consentirà al Comune di risparmiare sui costi di manutenzione e gestione, in linea con le politiche ambientali promosse dal sindaco Enrico Trantino.

La vendita avverrà attraverso offerte al rialzo, con lotti che includono 21 motocicli Piaggio Vespa, 18 scooter Peugeot 300, 21 compattatori e 3 autocarri scarrabili. Le offerte dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e l’apertura delle offerte è prevista per il 12 ottobre.

Il Comune stima di poter ricavare oltre 100.000 euro dalla vendita, somma che verrà reinvestita per l’acquisto di nuovi mezzi e per l’ottimizzazione delle risorse. Questa è la prima volta che il Comune di Catania utilizza questa modalità di vendita, che garantisce la massima concorrenzialità e diffusione dell’offerta.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri telefonici forniti dal Comune o consultare il bando pubblicato sul sito istituzionale.

I numeri telefonici forniti dal Comune di Catania per ulteriori informazioni sull’asta pubblica sono 095/7426814, 7426800 oppure 328/3805093. Essi sono disponibili dalle ore 08.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.