Formazione in servizio civile: un nuovo capitolo per Avis Enna

Nel cuore della Sicilia, la formazione generale per i giovani volontari del Servizio Civile Universale prosegue senza sosta. L’iniziativa, guidata da Salvatore Calafiore, presidente di Avis Regionale Sicilia, ha preso il via con un tour del centro trasfusionale di Enna. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al primario dott. Francesco Spedale e al dott. Contrino, che hanno mostrato un’operatività trasfusionale di alta qualità.

I volontari, arrivati a Enna il 21 settembre e rimasti fino al 24, hanno avuto l’opportunità di incontrare formatori accreditati e esperti in vari settori. L’obiettivo è di approfondire le conoscenze sulla donazione di sangue e plasma in Sicilia, oltre a familiarizzare con le normative e i cambiamenti del sistema. Un focus particolare è stato posto sulla comunicazione come strumento per migliorare la promozione e la sensibilizzazione alla donazione nel territorio siciliano.

La presenza di Salvatore Mandarà, consigliere nazionale e referente del servizio civile di Avis Sicilia, ha aggiunto un elemento di forza all’evento. Il suo approccio, pragmatico e strettamente legato alla pratica quotidiana di volontariato, ha contribuito a rafforzare la consapevolezza del ruolo dei volontari e a evidenziare i suoi aspetti positivi.

Nelle prossime giornate, i volontari saranno coinvolti in diverse attività, tutte coordinate dalla segretaria Anna Rita Crucetta. Tra queste, la cittadinanza attiva, la comunicazione interpersonale, la gestione dei conflitti e la visione di materiali multimediali. Questi strumenti mirano a sottolineare l’importanza di essere volontari del Servizio Civile Universale, fornendo loro le competenze necessarie per agire in modo efficace e responsabile.

L’iniziativa di Avis Enna rappresenta un passo significativo nella formazione dei giovani volontari, preparandoli a diventare cittadini attivi e consapevoli, pronti a contribuire al benessere della comunità in cui vivono.