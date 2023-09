Convegno su “Tutela della Salute: Diritto inviolabile della persona” a Piazza Armerina

Il prossimo 12 settembre 2023, alle ore 17, si terrà un convegno di grande rilevanza per la comunità di Piazza Armerina. L’evento, intitolato “Tutela della Salute: Diritto Inviolabile della Persona”, è organizzato dalla Caritas Diocesana di Piazza Armerina e dall’Associazione di Promozione Sociale “Noi per la salute – Tina Anselmi” di Caltanissetta. La sede dell’incontro sarà l’Auditorium dell’Istituto “Maiorana-Cascino”, situato in Piazza Sen. Marescalchi N°2 a Piazza Armerina.

Gli Interventi Programmati

Tra i relatori, troviamo figure di spicco nel campo della salute e del benessere sociale. Salvatore Vizzini parlerà della “salute del cittadino”, mentre Giuseppe Pastorello, presidente dell’Associazione “Noi per la salute – Tina Anselmi”, discuterà delle “finalità e obiettivi dell’Associazione, il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e il problema delle Liste di Attesa”. Maria Grazia Pignataro affronterà il tema dell'”assistenza sanitaria nei pazienti con disabilità”. A concludere i lavori sarà Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Rosario Gitana.

L’Importanza del Convegno

L’evento rappresenta una preziosa occasione per discutere e riflettere su temi cruciali che riguardano la tutela della salute, un diritto fondamentale dell’individuo. In un periodo storico in cui le liste di attesa e le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari sono questioni sempre più pressanti, iniziative come questa contribuiscono a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere un dibattito costruttivo.