Enna offre incentivi per l’adozione di cani: un esempio di welfare animale

Il Comune di Enna ha recentemente introdotto una misura che potrebbe rappresentare un modello di welfare animale. La nuova iniziativa prevede un contributo annuale di 600 euro per i cittadini o le associazioni che decidono di adottare un cane da una struttura comunale. Questa somma è destinata a coprire le spese di acquisto di cibo, antiparassitari, accessori e cure veterinarie.

L’incentivo verrà erogato 60 giorni dopo l’adozione del cane. Negli anni successivi, il contributo sarà riconosciuto entro il primo trimestre dell’anno, a seguito di una richiesta formale da parte dell’interessato, che dovrà attestare la permanenza dei requisiti che hanno reso possibile l’adozione.

Requisiti per l’adozione

Per poter beneficiare di questo contributo, è necessario soddisfare alcune condizioni. Innanzitutto, l’interessato deve essere maggiorenne e garantire un trattamento adeguato all’animale. È richiesta anche la compilazione di un questionario pre-adozione, con l’impegno a mantenere il cane in buone condizioni, in un ambiente idoneo e assicurando le vaccinazioni e le cure veterinarie necessarie. Inoltre, non devono essere presenti condanne penali per maltrattamenti a carico degli animali né misure di prevenzione personale o di sicurezza.

Un modello replicabile?

Questa iniziativa del Comune di Enna potrebbe rappresentare un esempio virtuoso di come le amministrazioni locali possano contribuire attivamente al benessere degli animali e alla loro integrazione nella società. Non solo si tratta di un incentivo economico, ma anche di un investimento nel sociale e nell’educazione alla responsabilità verso gli animali.

Marta Lupis per StartNews

