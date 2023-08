Premio letterario Raffaele Artese al piazzese Carmelo Tumino

Nel cuore pulsante di San Salvo, Piazza San Vitale, l’undicesima edizione del “Premio letterario Raffaele Artese” ha trovato il suo degno vincitore. Carmelo Tumino, con il suo toccante “In lontananza si scorge il mare – Tra sofferenza e gioia, bellezza e infinito”, ha saputo catturare l’attenzione e l’ammirazione di una giuria pronta a premiare opere di risonanza. Quest’opera, edita da Nulla Die Editore, ha brillato tra nove finalisti, conquistando il premio intitolato alla memoria di Silvana Marcucci, figura emblematica come dirigente scolastica e membro storico del direttivo del premio.

La trama cattura e intriga: Palermo, negli ultimi anni del millennio, emerge come scenario di un periodo complesso e difficile per la città, costellato da sfaccettature di storia e attualità. E come in un intreccio di fili d’oro, poesie si insinuano nella narrazione, vivendo sia come entità autonome sia come momenti che intensificano la trama del romanzo. “Viviamo in un mondo di affollata solitudine. Ordinato e gentile in apparenza. Di diffusa tristezza in verità. E sparsa sofferenza. Dove è Dio? Chiedevo alla frettolosa gente. Non so, forse non c’è. Non mi è mai venuto in mente!” – un passo che riflette la profondità della sua opera.

E chi è l’autore dietro queste righe? Carmelo Tumino, originario di Ragusa, vive a Piazza Armerina. Un uomo dalle mille sfaccettature: laureato prima in Matematica e poi, quasi quarantenne, in Scienze Politiche. Ha servito come insegnante e dirigente scolastico, ed è stato eletto non una, ma due volte deputato all’Assemblea regionale siciliana. Con questa opera, Tumino non solo consegna al mondo un pezzo di arte letteraria, ma riafferma la capacità della letteratura di essere ponte tra passato e presente, tra realtà e spiritualità.