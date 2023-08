Piazza Armerina – Avviato l’iter per modificare il regolamento del Palio dei Normanni

Il regolamento del Palio dei Normani va rivisto. Questo è il dato sostanziale che emerge da un comunicato del consigliere Cateno Grancagnolo, presidente della I Commissione comunale L’obiettivo è quello di adeguare alcuni aspetti , soprattutto legati allo svolgimento della Quintana del Saraceno, che possono essere ,migliorati. Questo il comunicato.

“In qualità di Presidente della prima Commissione, tra i primi argomenti sottoposti alla stessa è stato proprio il regolamento del Palio con ad oggetto una possibile modifica che si voleva apportare alla seconda parte del regolamento (parte relativa alla quintana al saraceno, con migliorie già da attuare nell’immediato).

Va rilevato però che l’iter, previsto per legge, per l’insediamento del Consiglio Comunale e la formazione delle Commissioni della nuova legislatura, cadenzato in date ben precise, non si è potuto approfondire con attenzione il testo con le possibili modifiche.

Vale la pena precisare che la prima Commissione, congiuntamente alla quinta, anch’essa competente, si sono portate avanti hanno sentito il Coordinatore del Palio, il quale, dopo un’attenta relazione ha comunicato che per l’edizione che si stava per svolgere, la proposta di modifica non poteva entrare in vigore visti i tempi ristretti, ed hanno effettuato un sopralluogo all’interno del campo durante le prove di selezioni degli aspiranti cavalieri giostranti.

Alla luce di quanto sin qui esposto ho chiesto formalmente di voler avviare l’iter per procedere alla modifica del regolamento del Palio dei Normanni con la partecipazione di tutte le parti interessate: le Commissioni coinvolte, il Consiglio Comunale, il Sindaco Cammarata, il Coordinatore del Palio , ed i quattro Quartieri Monte Mira, Canali, Castellina e Casalotto.

Posto che il regolamento del Palio inizia a presentarsi come un testo obsoleto, in quanto va in deroga annualmente dal 2017, da quando alla guida del palio vi era il priore del Magistrato dei quartieri, Sign. Stefano Di Dio coadiuvato dai Presidenti dei quattro quartieri: Filippo Rausa per il Monte Mira, Massimo Di Seri per la Castellina , Salvatore Arena per i Canali e Arena Aldo per il Casalotto, che apportarono le prime e serie modifiche al Palio ed alla giostra, così come negli ultimi anni ha fatto anche il Coordinatore Dino Vullo nella sua veste, con i Quartieri e i collaboratori che hanno organizzato la manifestazione. Va detto però che di tali modifiche e cambiamenti il Consiglio Comunale non ha mai riportato nero su bianco nulla all’interno del regolamento.

Il Palio Dei Normanni, dal 2017, grazie al contributo dei tanti che lo amano e lo vivono, è diventato un vero e proprio evento di spessore, ed è per questo abbisogna di un regolamento chiaro e ben preciso, che non tralasci ciò che è la storia e la tradizione locale e che deve contenere al suo interno tutte le modifiche e deroghe che si sono consolidate negli ultimi anni.

In qualità di consigliere di Forza Italia e Presidente della prima Commissione chiedo di aprire ufficialmente il dialogo, soprattutto tra maggioranza e opposizione, ed è per questo che ho chiesto che parta ufficialmente l’iter per modificare il regolamento.

Sono certo che queste modifiche, qualora vengano approvate dall’intero consiglio comunale, possano essere anche da fondamenta per la possibile nascita dell’ente palio, che comunque, dovrà avere un suo regolamento.

Posso, sin da ora, comunicare che da parte del gruppo di Forza Italia, guidato dal Capogruppo Massimo Di Seri saranno presentate delle proposte che potranno essere prese in considerazione da ogni parte politica e che saranno di fondamentale importanza per l’intera manifestazione, affinché si realizzi nel miglior modo possibile e che rispetti ciò che fino ad oggi si è presentato all’intera comunità e ai turisti.”

Il Consigliere

Cateno Grancagnolo

