Piazza Armerina – Alla Villa Romana del Casale Daniela Spalletta e il Giovanni Mazzarino Quintet

Per BarbaBlù Festival verrà proposto un evento musicale unico, denominato “SIKANIA: Un’Opera Siciliana”, sarà curato da Daniela Spalletta e il Giovanni Mazzarino Quintet. Una serata indimenticabile il 26 luglio 2023, alle ore 21:30, presso la suggestiva Villa Romana del Casale a Piazza Armerina.

Grazie al sistema di prenotazione online, è possibile acquistare comodamente i biglietti per il Barba Fest Blu tramite il sito web www.terzomillennio.info. Il Barba Fest Blu è diventato un punto di riferimento per gli amanti della musica di qualità e della cultura siciliana. Questa terza edizione, intitolata “SIKANIA: Un’Opera Siciliana”, promette di sorprendere il pubblico con la sua fusione di sonorità tradizionali siciliane e contemporanee. Daniela Spalletta e il Giovanni Mazzarino Quintet guideranno il pubblico in un viaggio musicale coinvolgente, celebrando la ricchezza e l’autenticità della cultura siciliana.

La Villa Romana del Casale, un sito storico di grande bellezza e importanza, sarà la location perfetta per ospitare il Barba Fest Blu. Immersa nella magica atmosfera dell’antica Roma, la villa rappresenta un contesto affascinante e suggestivo.