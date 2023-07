Piazza Armerina – Il gruppo consiliare di Forza Italia chiede interventi urgenti sui parchi gioco

In un comunicato stampa inviato alla nostra redazione, i consiglieri del gruppo consiliare di Forza Italia a Piazza Armerina, Di Seri, Lo Bartolo e Grancagnolo, hanno sollevato una questione urgente riguardante lo stato dei parchi gioco della città. I consiglieri hanno espresso la loro preoccupazione riguardo l'”abbandono ed incuria in cui versa la maggior parte dei parchi gioco presenti a Piazza Armerina”. “Tante sono state le richieste di cittadini che ci hanno segnalato la situazione”, hanno dichiarato, sottolineando la necessità di una “immediata ricognizione dei parchi giochi presenti in città” per pianificare interventi di messa in sicurezza.

Il gruppo ha presentato formalmente una richiesta all’Assessore alle Politiche Giovanili e ai Lavori Pubblici, e alla III commissione Consiliare, chiedendo un’azione urgente per la verifica e la messa in sicurezza di tutti i parchi giochi in città. Hanno suggerito anche la rimozione di quei giochi danneggiati che non possono essere riparati. I consiglieri di Forza Italia hanno dichiarato di sperare che, “fin dal prossimo autunno, l’Assessore al ramo, unitamente agli uffici preposti, si attivi a porre in essere tutti quei lavori” necessari per la sicurezza dei parchi. Questi interventi dovrebbero includere la rimozione di elementi ludici danneggiati, la sistemazione e la manutenzione delle aree, nonché la ricerca di fondi per il rinnovo e l’acquisto di nuovi parchi giochi inclusivi ed accessibili a tutti.

Infine, vista la gravità della situazione, i consiglieri hanno invitato il Presidente della III Commissione Consiliare a convocare con urgenza una commissione per discutere del problema, sottolineando che la questione è “oggi più che mai a cuore alle famiglie e alla città tutta”. Questo comunicato stampa è un appello importante per l’attenzione alle condizioni dei parchi giochi a Piazza Armerina. Restiamo in attesa di eventuali sviluppi e aggiornamenti sulla questione.