Affrontare le ondate di calore estive: categorie a rischio e strategie di mitigazione

L’estate è un periodo di piacere e relax, ma può anche portare con sé giornate estremamente calde che mettono a dura prova il nostro organismo. Le ondate di calore rappresentano una sfida per la salute, in particolare per alcune categorie di persone più vulnerabili. In questo articolo, esploreremo le categorie a rischio e forniremo strategie di mitigazione per affrontare al meglio le giornate estive più calde.

Le ondate di calore possono colpire chiunque, ma alcune categorie di persone sono particolarmente sensibili agli effetti negativi delle temperature elevate. Tra le categorie più a rischio troviamo gli anziani, i bambini, le persone con patologie croniche, come malattie cardiache o respiratorie, e coloro che lavorano all’aperto.

Gli anziani sono particolarmente vulnerabili agli effetti delle alte temperature perché il loro corpo ha maggiori difficoltà a regolare la temperatura interna. Inoltre, spesso assumono farmaci che possono influire sulla risposta termoregolatoria del corpo. I bambini, invece, hanno un sistema di termoregolazione ancora immaturo e possono disidratarsi più facilmente. Le persone con patologie croniche, come le malattie cardiache o respiratorie, possono vedere aggravarsi i sintomi durante le ondate di calore.

Per affrontare al meglio le giornate molto calde, è importante adottare alcune strategie di mitigazione. Ecco alcuni consigli utili:

1. Idratazione: Bere molti liquidi, preferibilmente acqua, per mantenere il corpo idratato. Evitare alcolici, bevande zuccherate o caffeina, che possono causare disidratazione.

2. Raffreddamento: Rimanere in ambienti freschi, utilizzare ventilatori o aria condizionata per rinfrescarsi. Se non si dispone di un sistema di raffreddamento, cercare luoghi pubblici climatizzati come centri commerciali o biblioteche.

3. Protezione solare: Indossare cappelli, occhiali da sole e indumenti leggeri, ma coprenti, per proteggersi dai raggi solari. Applicare regolarmente una crema solare ad alta protezione.

4. Attività fisica: Evitare di svolgere attività fisica intensa durante le ore più calde della giornata. Se si pratica attività all’aperto, farlo nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, quando le temperature sono più miti.

5. Controllo dell’ambiente: Mantenere gli ambienti interni freschi con tende o tapparelle chiuse durante il giorno. Aprire le finestre di notte per favorire la circolazione dell’aria.

6. Supporto sociale: Prestare attenzione ai membri della famiglia, ai vicini anziani o alle persone a rischio nella comunità. Offrire aiuto e informazioni sulle precauzioni da prendere durante le giornate calde.

È importante ricordare che durante le ondate di calore è necessario prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e cercare assistenza medica in caso di sintomi di colpo di calore, come nausea, vertigini, crampi muscolari intensi o alterazioni della coscienza.

Affrontare le giornate molto calde richiede consapevolezza e attenzione verso la propria salute e quella delle persone a rischio. Seguendo queste strategie di mitigazione, si può godere appieno dell’estate, riducendo al minimo l’impatto delle temperature elevate sulla salute.

Attilio Franchi per StartNews