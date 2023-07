Riqualificazione camping di Pergusa: l’amministrazione comunale di Enna respinge le accuse del gruppo “Siamo Enna”

L’amministrazione comunale di Enna ha rilasciato un comunicato stampa in risposta alle recenti accuse del gruppo politico “Siamo Enna”. Nel comunicato, l’amministrazione ribatte alle affermazioni del gruppo, descrivendole come “l’ennesima mistificazione”, e sottolinea il suo impegno a promuovere azioni di riqualificazione per la città. La questione principale in discussione è la proposta di convertire il camping di Pergusa in alloggi universitari. “Non c’è nessuno scherzo, c’è soltanto l’intenzione di riqualificare una struttura che è in disuso da anni”, afferma l’amministrazione nel comunicato. L’amministrazione ha inoltre sottolineato che la zona del camping, pur ricadendo in fascia B, non subirà un aumento di volumetria o edificazione, rispettando il suo “alto valore naturalistico”. L’amministrazione di Enna ha anche respinto le accuse di trasparenza nel processo. Il progetto, spiegano, è stato inoltrato dall’ufficio, non dall’assessore, e inizia un iter regolare. Se il Ministero selezionerà la proposta del Comune di Enna, l’ufficio tecnico creerà un progetto nel rispetto delle normative vigenti.

“Niente fumo negli occhi dunque, ma semplicemente l’intenzione di mettere in campo azioni mirate alla riqualificazione di un’area che riteniamo importante e strategica”, ribadisce l’amministrazione. La risposta dell’amministrazione comunale arriva in seguito a una serie di critiche rivolte dal gruppo “Siamo Enna”, che l’amministrazione sostiene siano infondate. L’amministrazione si impegna a rispondere “punto su punto” alle accuse e distorsioni future. Questo comunicato stampa è stato recapitato alla nostra redazione per una maggiore diffusione e comprensione dei fatti. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione.