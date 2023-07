Piazza Armerina – Modernizzazione del Centro di Raccolta Rifiuti a Piazza Armerina: un passo avanti per la gestione dei rifiuti

Lo scorso 9 luglio la giunta Cammarata ha approvato un progetto ambizioso per migliorare e completare il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti (CCR) di contrada Bellia. L’intervento, proposto dall’assessore alle Politiche ambientali Epifanio Di Salvo, prevede un finanziamento di 237.924 euro proveniente dall’assessorato regionale all’energia e all’ambiente.

Il progetto, affidato all’architetto Fabrizio Savoca, prevede l’ampliamento del CCR e l’installazione di tecnologie avanzate per migliorare la gestione dei rifiuti. Tra le innovazioni previste, ci sarà un secondo ingresso per gli utenti, una zona di carico separata per evitare la commistione con i mezzi di servizio, e l’installazione di attrezzature “intelligenti” per tracciare i rifiuti conferiti.

Queste attrezzature consentiranno l’identificazione delle utenze che conferiscono i rifiuti e la registrazione e contabilizzazione dei rifiuti stessi. Inoltre, il progetto prevede l’ampliamento della pavimentazione industriale impermeabile e l’adeguamento dell’impianto antincendio, con l’installazione di idranti per la protezione esterna.

Un altro aspetto importante del progetto è l‘introduzione di una gestione automatizzata, che consentirà l’accesso al CCR anche nel pomeriggio. Gli utenti riceveranno un codice a barre identificativo da apporre sui sacchetti di spazzatura, e particolari bilance verificheranno il peso dei rifiuti conferiti, permettendo l’applicazione di una tariffa puntuale.

Questo progetto rappresenta un passo avanti significativo nella gestione dei rifiuti a Piazza Armerina. Non solo migliorerà l’efficienza del CCR, ma contribuirà anche a promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale tra gli abitanti della città.