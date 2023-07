Innovazione urbana: privati finanzieranno la costruzione della rotonda dell’ingresso nord di Piazza Armerina

Mercoledì 5 luglio 2023 segna l’inizio di un progetto rivoluzionario a Piazza Armerina, la Città dei Mosaici. Un’impresa privata si impegnerà a costruire una rotatoria all’ingresso nord della città, un’opera pubblica che segna un cambio di paradigma nel modo in cui le infrastrutture vengono realizzate.

Questo progetto innovativo è il risultato di un accordo tra l’amministrazione del sindaco Nino Cammarata e due società di energia solare, Canadian Solar Construction ed Edera Sol. Queste società, che operano nel territorio armerino producendo energia attraverso impianti fotovoltaici, realizzeranno la rotatoria come parte di un accordo di compensazione con il Comune.

L’accordo include anche un progetto per la manutenzione e l’ammodernamento dell’ingresso nord della città,. Oltre alla rotatoria, il progetto prevede la creazione di una pista ciclabile a doppia corsia e il miglioramento della viabilità della piazza Generale Cascino.

Le due società di energia solare sono state autorizzate a costruire e gestire impianti fotovoltaici con una potenza totale di 12.505 kilowatt di picco in diverse località del territorio piazzese. Come parte dell’accordo, sono tenute a realizzare opere di pubblica utilità per il Comune di Piazza Armerina, pari al 3% dell’energia prodotta annualmente, inclusi gli incentivi.

La rotatoria di viale Conte Ruggero è stata scelta come opera pubblica da realizzare in quanto considerata di grande importanza per la viabilità cittadina. Questo intervento risponde alle richieste della comunità di migliorare il traffico in un’area chiave della città, che include l’ospedale Michele Chiello, il cimitero comunale Bellia, il Centro comunale di raccolta rifiuti, una zona residenziale con un supermercato e un ristorante, e un’area con diverse aziende private.

Questo progetto rappresenta un passo avanti significativo per la città di Piazza Armerina, che ha già rinnovato l’ingresso sud alcuni anni fa. La nuova rotatoria contribuirà a rendere l’ingresso nord della città più adeguato ai servizi che una città turistica dovrebbe offrire. Inoltre, permetterà di smantellare la rotatoria provvisoria attualmente in posizione, creata con barriere in plastica.