Settimana Europea Federiciana 2023: un weekend ricco di eventi a Enna

La Settimana Europea Federiciana 2023 torna con forza a Enna, recuperando gli eventi programmati lo scorso maggio e rinviati per maltempo. Questo fine settimana sarà ricco di attività, che includono un torneo nazionale di tiro con l’arco, il Palio dei quartieri Federico II, il Gran corteo storico e molto altro.

Torneo della Visitazione e Palio dei Quartieri Federico II

Organizzato dalla Compagnia degli Arcieri del Castello di Enna, il torneo nazionale di tiro con l’arco storico vedrà la partecipazione di oltre cento concorrenti provenienti dalle Marche, Umbria e Sicilia. In parallelo, avranno luogo i giochi medievali in via Roma, curati da Uisp e l’Unione Rugby Enna, che vedranno l’affrontarsi le squadre storiche.

Gran Corteo Storico e Mercato dei Crociati

Il fine settimana sarà anche arricchito dal Gran corteo storico con centinaia di figuranti provenienti da tutta l’Isola. Il percorso partirà da Lombardia fino alla Torre di Federico, offrendo momenti di esibizioni, il Mercato dei Crociati e le premiazioni.

Enna, Cuore della Festa Patronale

Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa, parla di questa come di una “valida opportunità da sfruttare”, dato che l’intera città sarà coinvolta in un weekend federiciano nel cuore della festa patronale. Secondo le cronache medievali, l’imperatore svevo amava trascorrere le estati in territorio ennese, coltivando l’arte della falconeria e degustando cibi e vini locali.

Esposizione Culturale alla Torre di Federico

Resta aperta al pubblico fino a ottobre la mostra degli otto quartieri storici di Enna, situata al primo piano della Torre di Federico. L’esposizione è stata ideata e realizzata da Angelo Scalzo per la Settimana europea federiciana, con il patrocinio del Comune di Enna.

Eliana Sofia Cavallaro per StartNews