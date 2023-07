Buona educazione a ristorante: controllare i propri bambini per non passare da maleducati

Per vivere in una comunità é essenziale rispettare le regole della buona educazione. Regole che non solo vanno utilizzate ma anche trasmesse ai figli, da cui bisogna pretendere che le rispettino in particolar modo quando si ci trova in luoghi pubblici. Sempre più spesso assistiamo a giovani coppie che lasciano i propri figli liberi di scorrazzare tra i tavoli, vociando e creando scompiglio tra chi vorrebbe rilassarsi e godersi una serata in compagnia di amici e parenti. Questa situazione, che può anche essere pericolosa per la sicurezza dei bambini stessi, é da catalogare tra quei atteggiamenti maleducati più fastidiosi.

Per questo motivo è importante che i genitori si assumano la responsabilità di educare i loro figli alla buona educazione a ristorante, insegnando loro a comportarsi in modo adeguato e rispettoso nei confronti degli altri e del personale. I bambini vanno accuditi e se non si ha la capacità di gestirli al tavolo di un ristorante, perché particolarmente vivaci o poco educati, va presa in considerazione l’ipotesi di lasciarli a casa in compagnia di un adulto o di affidarli ad una baby sitter. In ultima analisi nulla vieta a questi genitori, di organizzare una bella cena a casa propria evitando di portare i propri figli in un luogo che spesso non é adatto alla loro esuberanza o al loro grado di educazione.

Ecco alcuni consigli utili che vi eviteranno l’accusa di maleducati, i rimproveri dei gestori dei locali e gli sguardi accusatori degli altri clienti del locale.

Prima di andare al ristorante, spiegate ai vostri figli che si tratta di un luogo pubblico dove ci sono delle regole da seguire e dove bisogna rispettare gli altri clienti e il personale.

Scegliete un ristorante adatto ai bambini, che abbia uno spazio dedicato al gioco o che offra dei menu e delle attività pensate per loro.

Portate con voi dei giochi o dei libri da far usare ai vostri figli durante l’attesa, per tenerli occupati e distratti.

Fate sedere i vostri figli vicino a voi e controllateli costantemente, evitando che si alzino dalla sedia, corrano ta i tavoli o urlino.

Se i vostri figli si comportano male o disturbano gli altri, richiamateli con fermezza e spiegate loro per quale motivo il loro comportamento è sbagliato. Se necessario, portateli fuori dalla sala per calmarsi.

Ringraziate e complimentatevi con i vostri figli quando si comportano bene dimostrando loro il vostro apprezzamento.

Seguendo questi semplici suggerimenti, potrete godervi una serata al ristorante con i vostri figli senza creare problemi. Inoltre in questo modo, gli insegnerete il valore della buona educazione e del rispetto per gli altri, che sono qualità fondamentali per la convivenza civile.🍽️