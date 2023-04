De Toni trionfa a Udine: il centrosinistra al governo della cittá

Alberto Felice De Toni, candidato sostenuto da una coalizione di centrosinistra e terzo polo, è il nuovo sindaco di Udine. Ha vinto il ballottaggio con il 52,85% dei voti, battendo il sindaco uscente Pietro Fontanini, appoggiato dal centrodestra, che si è fermato al 47,15%. De Toni, ex rettore dell’Università di Udine, ha conquistato la maggioranza delle 98 sezioni elettorali, ribaltando il risultato del primo turno, in cui Fontanini era arrivato in testa con il 40% dei consensi. De Toni ha dichiarato di aver vinto grazie alla voglia di cambiamento della città e ha promesso di lavorare per l’unità e la crescita di Udine.