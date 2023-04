Il cielo di aprile: le meraviglie della primavera stellare

La primavera è una stagione ideale per osservare il cielo notturno, che offre spettacoli affascinanti e vari. In questo mese di aprile, possiamo ammirare le costellazioni tipiche della stagione, come il Leone, la Vergine e il Toro, ma anche alcune delle più belle del cielo invernale, come Orione e il Cane Maggiore, che si avviano verso l’orizzonte occidentale. Inoltre, possiamo osservare i pianeti Mercurio, Venere, Marte e Saturno, che si mostrano in diverse fasi del loro moto apparente.

Mercurio è il pianeta più difficile da vedere, perché si trova sempre vicino al Sole e quindi è visibile solo per brevi periodi all’alba o al tramonto. In aprile, Mercurio è visibile al tramonto nella prima metà del mese, nella costellazione dei Pesci. Si trova basso sull’orizzonte ovest-nord-ovest e ha una magnitudine di circa -1. Dopo il 19 aprile, Mercurio scompare dietro il Sole e non sarà più osservabile fino a maggio.

Venere è il pianeta più luminoso del cielo e in aprile è visibile al tramonto nella seconda metà del mese, nella costellazione dell’Ariete. Si trova basso sull’orizzonte ovest-nord-ovest e ha una magnitudine di circa -3.8. Venere si avvicina gradualmente al Sole e raggiungerà la sua congiunzione superiore il 26 maggio.

Marte è il pianeta rosso e in aprile è visibile per tutta la notte nella costellazione del Gemelli. Si trova alto sull’orizzonte sud-est al tramonto e sull’orizzonte ovest-nord-ovest all’alba. Ha una magnitudine di circa 1.5 e mostra una fase gibbosa. Marte si allontana dalla Terra e diminuisce di dimensione e luminosità.

Saturno è il pianeta degli anelli e in aprile è visibile all’alba nella costellazione del Capricorno. Si trova basso sull’orizzonte sud-est e ha una magnitudine di circa 0.7. Saturno mostra i suoi splendidi anelli inclinati di 18 gradi rispetto alla nostra linea di vista. Saturno si avvicina alla Terra e aumenta di dimensione e luminosità.

Le costellazioni primaverili sono ricche di oggetti interessanti da osservare con un binocolo o un telescopio. Tra questi, possiamo citare la Galassia del Leone (M65), una galassia a spirale distante 35 milioni di anni luce; l’Ammasso della Chioma di Berenice (M53), un ammasso globulare composto da centinaia di migliaia di stelle antiche; la Galassia Vergine A (M87), una galassia ellittica gigante che ospita un buco nero supermassiccio al suo centro; la Galassia del Sombrero (M104), una galassia a spirale con un prominente disco di polvere; la Galassia Girandola (M101), una galassia a spirale con numerosi bracci luminosi.

Il cielo di aprile è quindi un invito a scoprire le meraviglie della primavera stellare, che ci regala emozioni e conoscenze.