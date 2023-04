Amazon: le migliori offerte del weekend su elettronica, casa e molto altro

Se siete alla ricerca di occasioni imperdibili su prodotti di qualità, non potete perdervi le offerte di Amazon, il colosso dell’e-commerce che propone ogni giorno sconti e promozioni su una vasta gamma di articoli. In questo weekend, abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte su elettronica, casa e molto altro.

Tra le offerte di elettronica, spicca il MacBook Air M1 da 256GB, il portatile di Apple dotato del potente chip M1 che garantisce prestazioni eccezionali, autonomia fino a 18 ore e compatibilità con le app per iPhone e iPad. Il MacBook Air M1 ha uno schermo Retina da 13 pollici, 8GB di RAM, 256GB di SSD, tastiera retroilluminata, videocamera FaceTime HD e Touch ID. Il prezzo è di soli 899 euro, invece di 1229 euro.

Se invece volete rendere la vostra casa più intelligente e connessa, potete approfittare delle offerte sui dispositivi Echo, i diffusori intelligenti con l’assistente vocale Alexa integrato. Potete scegliere tra l’Echo Show 5 (2ª generazione), che ha uno schermo da 5 pollici e una telecamera da 2 MP per fare videochiamate, a soli 44,99 euro invece di 84,99 euro; l’Echo (4ª generazione), che ha un audio di alta qualità e un hub per Casa Intelligente integrato, a soli 94,99 euro invece di 119,99 euro³; o i dispositivi Blink, che sono telecamere di sicurezza wireless per interni ed esterni, con rilevamento del movimento e visione notturna, a partire da 27,99 euro invece di 39,99 euro.

Per la cura della casa e della persona, potete trovare offerte interessanti su prodotti per la pulizia, l’igiene orale e la cucina. Tra questi, vi segnaliamo il detersivo per lavastoviglie Fairy Platinum Plus in capsule da 100 pezzi, con azione brillantante e anti-opaco, a soli 30,19 euro invece di 36,99 euro; i prodotti Oral-B e AZ per la vostra igiene orale, come spazzolini elettrici, dentifrici e collutori, scontati fino al 54%; i prodotti Philips per la casa e la cucina, come aspirapolvere, ferri da stiro e frullatori, scontati fino al 34%.

Queste sono solo alcune delle offerte che potete trovare su Amazon in questo weekend. Vi consigliamo di visitare il sito per scoprire tutte le altre promozioni disponibili e approfittarne prima che scadano o terminino le scorte. Buono shopping!