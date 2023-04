Rinforzo dei controlli pasquali all’aeroporto di Catania: sequestrate armi e deferiti due giovani

I rafforzati controlli di sicurezza effettuati nel periodo delle festività pasquali presso l’aerostazione di Catania hanno portato all’individuazione di armi nei bagagli di due passeggeri, in due distinti episodi. Il personale in servizio ha agito con prontezza, sequestrando le armi e deferendo i responsabili all’autorità giudiziaria.

Nel primo episodio, un giovane è stato fermato durante i controlli di sicurezza per accedere alla sala partenze, trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 cm. L’arma è stata sequestrata e il giovane deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Il secondo episodio ha coinvolto un altro giovane, di nazionalità romena, trovato in possesso di una pistola a tamburo “Revolver del XIX secolo” nascosta all’interno del bagaglio stivato. Anche in questo caso, l’arma è stata sequestrata e il responsabile deferito in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.

Questi episodi dimostrano l’efficacia dei controlli di sicurezza rafforzati durante il periodo pasquale e l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale aeroportuale. La situazione è stata gestita con professionalità, evitando ulteriori conseguenze e garantendo la sicurezza di tutti i presenti.

Regenerate response